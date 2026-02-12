BMW выступила против поставок авто в Россию через параллельный импорт

Немецкий автоконцерн BMW дал указание своему китайскому подразделению «категорически возражать» против предполагаемого экспорта автомобилей в Россию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании заявили, что ввоз автомобилей немецкого производителя в Россию через параллельный импорт происходит против воли BMW. Там добавили, что на подобную торговлю автоконцерн не влияет.

По данным Reuters, Китай стал основным каналом поставок европейских автомобилей в Россию. Агентство сообщает, что КНР обходит санкции на продажу машин российским дилерам путем классификации новых автомобилей как подержанных. Количество экспортированных автомобилей из Китая увеличилось более чем в два раза с 2023 года, уточняет Reuters.

BMW и многие другие западные автоконцерны перестали поставлять автомобили в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Для ввоза оригинальных товаров в РФ, включая машины, была внедрена схема параллельного импорта.