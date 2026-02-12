Пострадавших в ДТП в Башкирии детей санавиацией доставили в Челябинскую область

Детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Учалинском районе, перевели из Учалинской ЦРБ в Челябинскую областную больницу, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, сегодня их забрала санитарная авиация. Состояние двоих пациентов остается стабильно тяжелым, третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Их беременная мать проходит лечение в Республиканской клинической больнице имени Куватова, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 февраля на 130-м км дороги Белорецк — Учалы — Миас в Учалинском районе столкнулись Lada Granta и Daewoo Matiz, в котором находиль жители Челябинской области. В результате аварии двухлетняя пассажирка Daewoo Matiz погибла на месте, а находившихся в той же машине еще троих детей пяти, семи и девяти лет и их беременную мать доставили в ближайшую больницу.

Майя Иванова