Перевод земель сельхозназначения в Волгоградской области будет утверждать облдума

В Волгоградской области с 1 марта меняются правила перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Теперь для этого необходимо принять соответствующий региональный закон и согласовать перевод в Минсельхозе РФ. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Такие изменения связаны с нововведениями на федеральном уровне. Они помогут укрепить продовольственную безопасность региона и страны и сделать решение о переводе земель прозрачным.

Кроме того, новый порядок исключит возможность без оснований изымать ценные земли из сельскохозяйственного оборота и использовать их для застройки или добычи полезных ископаемых.

Марина Окорокова