Производители «Смешариков» проиграли иск против онлайн-витрины

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить иск двух компаний-производителей мультсериала «Смешарики» — ООО «Продюсерский центр "Рики"», ООО «Мармелад Медиа» — к владелице онлайн-ресурса для размещения товаров. Компании утверждали, что сервис использовал изображения персонажей, защищенные авторским правом, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Сайт, против которого был подан иск, позиционирует себя как бесплатная онлайн-витрина. Ресурс помогает продавцам изделий ручной работы находить покупателей. Ответчиком по иску выступила его владелица Екатерина Балагурова.

19 мая 2023 года компании-истцы нашли на сайте мягкие игрушки с использованием товарных знаков и образцов рисунков, принадлежащих истцам. Производители «Смешариков» утверждали, что ресурс нарушил авторские права на рисунки «Пандочка», «Крошик», «Ежик», «Барашик», «Нюшенька» и исключительные права на товарные знаки. Истцы попросили компенсацию 113 тыс. руб.

Суд отметил, что администрация сайта не участвует в заключении сделки между продавцом и покупателем. Ресурс не несет ответственности за качество товара и правомерность его реализации. В суде уточнили, что ответчик после получения иска от компаний удалила всю информацию о товарах, на которую поступила жалоба. Владелица ресурса также предоставила имеющуюся у нее информацию о продавце.