Задержали бывшего главу департамента Минпромторга Бориса Кабакова

Как стало известно «Ъ», правоохранители задержали сотрудника департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП; входит в госкорпорацию Росатом) Бориса Кабакова. Ранее он работал главой департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга.

Борис Кабаков (2021 год)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Борис Кабаков (2021 год)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В дирекции СМП заявили изданию РБК, что господин Кабаков задержан «по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью». В Минпромторге сказали изданию, что ведомство содействует следственным органам.

Господин Кабаков пришел в Минпромторг в 2010 году. В 2013 году его назначили замдиректора Департамента судостроительной промышленности и морской техники. С 2017 по 2024 год он занимал пост главы департамента.