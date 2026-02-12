СКР завершил расследование дела иноагента Смольянинова о военных фейках

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении актера Артура Смольянинова (объявлен иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях российской армии.

«Дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова (признан иноагентом). Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Расследование уголовного дела завершено», — сообщается в пресс-релизе СКР, который цитирует ТАСС.

Уголовное дело в отношении актера было возбуждено в январе 2023 года по требованию председателя СКР Александра Бастрыкина. В октябре 2024 года артист был объявлен в федеральный розыск, затем — в международный.

29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Артура Смольянинова (признан иноагентом) по обвинениям в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК) и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимальное наказание по первой статье — до шести лет лишения свободы, по второй — до десяти лет.

Артур Смольянинов (объявлен иноагентом) известен ролью рядового Олега Лютаева в фильме «Девятая рота». Он также снимался в картинах «Духless», «Ростов», «Кто, если не мы», «Ёлки» и других. Покинул Россию в 2022 году. По данным следствия, проживает в Латвии. В 2024 году латвийские власти отказали в его экстрадиции в Россию.