В Татарстане суд признал бывшего начальника управления по физической культуре, спорту и туризму исполкома Заинского района и бывшего директора спортивной школы «Яшьлек» виновными в мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Экс-главу управления по физкультуре Заинского района осудили за мошенничество

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Экс-главу управления по физкультуре Заинского района осудили за мошенничество

По материалам дела, в 2020 – 2021 годах они незаконно завладели бюджетными средствами и средствами сотрудников спортшколы на сумму 250 тыс. руб.

В 2021 году трем тренерам были начислены командировочные выплаты на сумму 200 тыс. руб. Полученные средства обналичивались и через главного бухгалтера передавались директору спортшколы и начальнику управления.

Суд назначил бывшему начальнику управления наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, бывшему директору спортшколы — 1 года лишения свободы условно.

Анна Кайдалова