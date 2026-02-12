С дроппера взыскали около 400 тысяч рублей, похищенных у пенсионерки в Башкирии

Суд по иску прокуратуры Кировского района Уфы взыскал 400 тыс. руб. в пользу 77-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в марте 2025 года неизвестные, представившись сотрудниками МВД и Росфинмониторинга, похитили у нее около 400 тыс. руб. сбережений.

Возбуждено уголовное о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), расследование которого показало, что средства заявительницы перевели на счет 19-летней жительницы Пермского края, передавшей свои данные злоумышленникам.

Майя Иванова