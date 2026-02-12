Доля просроченных долгов по ипотеке на челябинские новостройки выросла на 82%

В четвертом квартале 2025 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам на квартиры в новостройках Челябинской области составила 185 млн руб. В общем объеме долга по займам на жилье доля просроченных платежей выросла на 82% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает агентство «Движение.ру» со ссылкой на данные Центробанка.

В конце 2024 года доля просроченной задолженности среди всех долгов по ипотеке на новые квартиры в регионе была на уровне 0,17%. К концу 2025-го она достигла 0,31%, увеличившись на 82%. Сам же объем «просрочки» вырос на 62,3% — со 114 млн руб. до 185 млн руб.

В целом по стране сумма не выплаченных вовремя взносов по кредитам на жилье в четвертом квартале 2025 года составляла 18,2 млрд руб. Это на 104,2% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. Доля же просроченных долгов увеличилась на 11% — с 0,19% до 0,4%. Отдельно отмечается, что подобная цифра в России фиксировалась в 2019 году. Тогда эта доля была на уровне 0,36%. Минимальный же показатель за последние годы продемонстрировал 2023-й — 0,12%.

Сильнее всего доля «просрочки» выросла в Ямало-Ненецком автономном округе. С 0,03% она достигла 0,19%, что превышает показатель конца 2024 года на 533%. Подобная ситуация в Северной Осетии (с 0,17% до 1%; +518%) и Республике Карелия (с 0,05% до 0,29%; +480%).

При этом в четырех регионах страны доля просроченных платежей за год снизилась. Это Ненецкий автономный округ (с 0,05% до 0%; -100%), Псковская область (с 0,27% до 0,22%; -19%), Еврейская автономная область (с 0,17% до 0,14%; -18%) и Республика Марий Эл (с 0,17% до 0,15%; -12%).

Виталина Ярховска