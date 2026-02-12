В Москве отремонтируют фонтаны на Манежной площади

В Москве проведут капитальный ремонт фонтанов «Часы мира», «Купола» и «Каскад» на Манежной площади. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Закончить ремонт планируют в этом году.

По словам господина Бирюкова, выявлено несколько дефектов, которые появились у фонтанов после многолетней эксплуатации. На фонтане «Часы мира» заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши. Помимо этого отремонтируют плиты ступеней, приведут в порядок электрооборудование и кабельные линии, смонтируют подсветку струй и купола, обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.

На фонтанах «Купола» и «Каскад» выполнят мощение дна чаш гранитом, обновят облицовку парапетов, также отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в помещениях насосной станции обновят системы диспетчеризации инженерного оборудования, уточняется в пресс-релизе мэрии.