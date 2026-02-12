Более 65 тысяч преступлений произошло в Петербурге за 2025 год

В Санкт-Петербурге в 2025 году зарегистрировали свыше 65 тыс. преступлений. Следствие возбудило 4112 уголовных дел, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Итоги работы ведомства за прошедший год подвели на заседании коллегии под председательством руководителя управления Павла Выменца. Криминогенную обстановку в городе охарактеризовали как стабильную.

За отчетный период в Северной столице возбудили 851 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности. Следователям удалось раскрыть 111 преступлений прошлых лет. Несовершеннолетние стали фигурантами по 724 делам, также расследуются 260 преступлений, подследственных СКР, совершенных подростками.

Татьяна Титаева