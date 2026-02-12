Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На участке железной дороги Кинель — Безенчук проводится ремонт пути на Южном обходе Самары

В четверг, 12 февраля, стартовал ремонт пути на Южном обходе Самары (участок Кинель — Безенчук Куйбышевской железной дороги) из-за эксплуатационной нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Работы по оздоровлению железнодорожного полотна, а также уложить новые стрелочные переводы планируется в течение суток. Ремонт будет вестись по технологии «закрытого перегона», что позволит выполнить весь объем в сжатые сроки. Работы не повлияют на движение пассажирских поездов.

Руфия Кутляева