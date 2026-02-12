Возле Камчатки потерял ход теплоход с пассажирами

Пассажирское судно «Гипанис» потеряло ход в акватории бухты Вестник Камчатского края. Причиной стала техническая неисправность, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сколько человек на борту, неизвестно. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа нет. Судовладелец занимается организацией буксировки судна в порт Петропавловск-Камчатский. Сахалинская транспортная прокуратура проверит компанию-судовладельца. В том числе дадут оценку техническому состоянию судна и подготовке к выходу в море.