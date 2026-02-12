В Екатеринбурге планируют выдворить мигрантов с 7 детьми из заброшенного дома

Семь детей и их родителей с гражданством Таджикистана, которые проживают в заброшенном частном доме в Екатеринбурге, «вероятнее всего будут выдворены из России за нарушение административного законодательства», рассказали «Ъ-Урал» в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, полиция приехала к семье 11 февраля, однако «не было ни мамы, ни папы», в связи с чем ребят от 5 до 16 лет забрали в территориальный ОВД для выяснения всех обстоятельств.

Фото: Светлана Фескова, Коммерсантъ

В УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» сообщили, что детей вместе с родителями доставили в отдел для проверки законности нахождения на территории России. «В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства и неисполнение родительских обязанностей. В настоящее время вся семья находится по месту их проживания»,— добавили в полиции.

В УМВД подчеркнули, что родители имеют все разрешающие документы, однако их дети нигде не зарегистрированы: ни по месту жительства, ни в поликлинике, ни в школе. В аппарате свердловского омбудсмена подчеркнули, что действия законных представителей ребят являются «грубейшим нарушением российского законодательства».

Василий Алексеев