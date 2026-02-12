Классика стала лидером продаж среди бумажных книг в 2025 году

Классические произведения стали лидером по спросу за 2025 год, объем продаж бумажных экземпляров в жанре превысил 18 млрд, рассказали представители группы «Эксмо-АСТ» на конференции, посвященной итогам книжного рынка 2025 года, 12 февраля.

В целом среди бумажных книг художественная литература в деньгах выросла на 19%, до 36,2 млрд руб. Прикладная и детская литература выросли на 10,4%, до 38,3 млрд и на 12,6%, до 32,2 млрд соответственно. При этом объем сегмента комиксов среди бумажной литературы сократился на 2,4%, до 4 млрд руб.

Варвара Полонская