Разоблачения в строю

“Ъ” стало известно о судебно-следственном скандале, связанном с военной службой. Суды отказали СКР и прокуратуре в аресте военнослужащего Андрея Шустермана, который до этого как минимум дважды отбыл сроки за кражи. На этот раз контрактнику инкриминировали мошенничество и содействие дезертирству. По версии следствия, он добывал фиктивные решения военно-врачебной комиссии, используя которые участники СВО могли досрочно вернуться домой. Три таких заключения командиры забраковали, а одно помогло солдату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вначале в аресте военнослужащего Шустермана СКР и поддержавшей его военной прокуратуре отказал Крымский гарнизонный военный суд. Затем первую инстанцию поддержала апелляция Южного окружного военного суда. Столь либеральные решения можно смело назвать сенсацией.

Согласно данным из открытых источников, военные следственные органы СКР инкриминируют Андрею Шустерману обычное мошенничество и аферу, совершенную в особо крупном размере (ч. 1 и ч. 4 ст. 159 УК), пособничество в трех дезертирствах (ч. 5 ст. 33 ст. 339 УК) и три преступления, предусмотренные ст. 327 УК,— подделка документов.

По версии следствия, в 2024 году фигурант за 220 тыс. руб. обеспечил военнослужащего, который хотел уволиться из армии по состоянию здоровья, но не имел на то законных оснований, заключением военно-врачебной комиссии о признании его негодным к военной службе. Солдат его благополучно использовал, вернувшись домой.

В трех других случаях подложные документы, за один из которых фигурант получил 1 млн 300 тыс. руб., были обнаружены в ходе проверок, и военнослужащие остались в частях.

Их действия были квалифицированы как попытки дезертирства.

Настаивая на аресте Андрея Шустермана, следствие отмечало, что ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности, так и не встал на путь исправления, а в его действиях наблюдается определенный рецидив. Так, из документов, которые имеются в распоряжении “Ъ”, следует, что в 2017 году фигурант был осужден за две кражи (ст. 158 УК) Коптевским райсудом на 4,5 года строгого режима. А в 2019 году приговорен Кузьминским райсудом еще на 2 года и 11 месяцев за очередные хищения имущества. Речь шла о краже ювелирных изделий у родственницы осужденного. 31 января 2022 года Андрей Шустерман был освобожден с заменой неотбытого срока наказания на исправительные работы сроком 1 месяц 23 дня.

В апреле 2023 года он подписал контракт с вооруженными силами. Учитывая, что теперь ему грозит длительное наказание, по данным следствия, фигурант может скрыться.

Для этого у него на счетах имеются около 100 тыс. руб., а кроме того, обвиняемый уже оказывал давление на свидетеля, чтобы тот давал согласованные с ним показания, а сам изменил фамилию.

В свою очередь, апелляция окружного суда, поддержав решение суда первой инстанции, указала, что фигурант имеет места регистрации и жительства на территории РФ, ранее избранную меру пресечения в виде обязательства о явке не нарушал, от органов предварительного расследования или суда в рамках настоящего уголовного дела не скрывался.

Ссылки стороны обвинения на факт изменения подозреваемым своей фамилии, а также на нарушение им меры пресечения и порядка уголовного судопроизводства по другим уголовным делам о преступлениях, судимости за совершение которых погашены, не могут быть приняты во внимание, решил окружной суд. По данным апелляции, они сами по себе не влияют на правильность вывода судьи об отсутствии оснований для избрания самой строгой меры пресечения, поскольку «перемена фамилии является законодательно закрепленным правом гражданина РФ, а погашение судимости аннулирует все правовые последствия, с ней связанные».

Информация же о наличии на банковских счетах «значительных финансовых ресурсов» объективными материалами досудебного производства не подтверждена, да и не является основанием для применения самой строгой меры пресечения, постановил окружной суд.

Николай Сергеев