Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголовное дело возбудили после пожара с погибшим и пострадавшими на Бухарестской

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после квартирного пожара на Бухарестской улице. Специалисты осматривают место происшествия, сообщили ГСУ СКР по Петербургу.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Сотрудниками ведомства выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ.

В результате утреннего пожара в доме 72, корпус 1 по Бухарестской улице погиб петербуржец, среди пострадавших семь человек. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все