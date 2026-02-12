Уголовное дело возбудили после пожара с погибшим и пострадавшими на Бухарестской
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после квартирного пожара на Бухарестской улице. Специалисты осматривают место происшествия, сообщили ГСУ СКР по Петербургу.
Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Сотрудниками ведомства выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ.
В результате утреннего пожара в доме 72, корпус 1 по Бухарестской улице погиб петербуржец, среди пострадавших семь человек. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.