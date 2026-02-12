В Челябинске работника завода подозревают в коммерческом подкупе

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего начальника бюро закупки услуг по содержанию и ремонту оборудования филиала одного из заводов регионального центра. Его подозревают в получении коммерческого подкупа (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2022-2025 годах работник предприятия из корыстных побуждений получил от директора компании более 220 тыс. руб. Эти средства были вознаграждением за предоставление организации конфиденциальной информации о стоимости предложений других поставщиков и ценообразовании их услуг. Это помогало компании систематически заключать с заводом договоры. Кроме того, сотрудник предприятия обеспечивал своевременную оплату по подписанным с организацией соглашениям.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону задержали подозреваемого. Следователи обыскали места жительства и работы фигуранта. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска