В 2025 году на территории республики зарегистрировано 25 тыс. преступлений, совершённых с применением IT-технологий. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 22%, сообщает пресс-служба В МВД по Республике Татарстан.

В Татарстане за год зарегистрировали 25 тысяч IT-преступлений

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В Татарстане за год зарегистрировали 25 тысяч IT-преступлений

По данным МВД, из общего количества зарегистрированных преступлений 61% (15 тысяч случаев) составляют хищения, включая кражи с банковских счетов и дистанционные мошенничества. В среднем в регионе ежедневно фиксируется до 30 таких преступлений. Совокупный ущерб от них за год составил около 6 млрд руб.

Около 30% потерпевших — граждане, работающие на предприятиях и в организациях, 23% — пенсионеры, 15% — безработные. Доля государственных служащих среди потерпевших составляет 1%, студентов и учащихся — 4%.

