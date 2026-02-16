«Загородный клуб ОХТА» — новый проект для жизни в уникальной локации

С каждым годом жизнь в городе перестает быть преимуществом. Непрекращающийся шум, спешка, суета выходят на первый план, нарушая повседневный комфорт людей. Пропадает внутреннее равновесие, возникает хроническая усталость и апатия. Именно поэтому в последнее время все большее количество семей отдает предпочтение загородной недвижимости, где смогут почувствовать давно забытые ощущения внутреннего покоя и близости к природе, не отяжеляя себя проблемами владения собственным домом. Идеальным решением становятся загородные апартаменты — сочетание природной чистоты и городского комфорта.

Прямо сейчас в Ленинградской области ведется строительство по-настоящему уникального проекта — «Загородного клуба ОХТА». Комплекс располагается в потрясающей локации — всего в 8 км от КАД. Это 15 минут до метро, около часа до центра Петербурга. Дорога предсказуема, трасса редко перегружена. Рядом находятся школы, детские сады, секции, поликлиники. Управляющая компания полностью обслуживает территорию, занимается благоустройством, содержит в порядке инфраструктуру. При этом жители могут пользоваться полноценным гостиничным сервисом: фитнес-центром, рестораном, консьерж-службой, уборкой, рум-сервисом, услугами няни или трансфера.

«Мы сознательно убрали все бытовые заботы, которые усложняют жизнь, чтобы человек мог сосредоточиться на главном: семье и себе,— делится инвестиционный директор проекта Елена Румянцева.— Это особенно актуально для семей с детьми и для тех, кто работает удаленно или с гибким графиком. При этом ключевым остается комфорт: развитая инфраструктура, сервис, транспортная доступность. Именно сочетанием этих факторов “Клуб ОХТА” принципиально отличается от классических форматов загородных коттеджных поселков». Таким образом, жителям полностью гарантирован весь спектр городских удобств.

Что касается воссоединения с природой, умиротворения и спокойствия, то тут все на высшем уровне: «Загородный клуб ОХТА» обладает самой большой площадью участка среди всех загородных проектов, в каждом здании всего четыре этажа, не более 18 апартаментов на дом, расстояние между корпусами не менее 35 метров, что гарантирует отсутствие ощущения «окна в окна». Наоборот, возникает чувство близости природы и простора. Фактически человек живет в тишине соснового бора, и такая среда очень благоприятно влияет на уровень стресса и чувство внутреннего спокойствия.

Также стоит отметить, что комплекс строится прямо у «Охта Парка», знаменитого загородного курорта, признающегося уже не один год лучшим клубом в регионе. Таким образом, в пешей доступности будет целый спектр самых различных развлечений на круглый год для всей семьи: зимой — отличный горнолыжный склон и прославившийся в социальных сетях лесной каток, а летом — система открытых бассейнов, аттракционы и спа-центр.

Стройка «Загородного клуба ОХТА» уже ведется. Ввод в эксплуатацию первой очереди (три гостиничных корпуса и восемь корпусов для собственного использования) состоится уже во втором квартале 2027 года.

