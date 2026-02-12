В Челябинске контракт на организацию системы оплаты проезда признали незаконным

Суды первой и апелляционной инстанций подтвердили незаконность контракта на создание автоматизированной системы оплаты проезда в Челябинской области. Стороны, заключившие договор, перечислили штрафы в федеральный бюджет, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Нарушения в контракте между областным государственным казенным учреждением «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Сбертройка» обнаружило антимонопольное ведомство. Установлено, что во время подготовки к торгам и их проведении заказчик взаимодействовал с компанией и создал преимущество для нее. В итоге с предприятием подписали договор на организацию системы оплаты проезда пассажиров на общественном транспорте в Челябинске, Копейске и Сосновском районе. УФАС признало соглашение антиконкурентным. После жалоб со стороны нарушителей арбитражный суд области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность позиции службы.

На данный момент контракт расторгнут. Заказчика и подрядчика привлекли к административной ответственности в виде штрафов. Взысканные средства они оплатили в федеральный бюджет.

Виталина Ярховска