Вложения нижегородских компаний в установку видеонаблюдения выросли в семь раз

Инвестиции нижегородских предприятий в установку систем видеонаблюдения по итогам 2025 года увеличились в семь раз. Такие данные получила цифровая экосистема МТС при проведении анализа динамики автоматизации нижегородских предприятий в прошлом году.

Основной рост отмечен на машиностроительных предприятиях, где во время модернизации системы видеоанализа используются для контроля производственных процессов и обеспечения безопасности. Кроме того, в сфере недвижимости технологи и видеонаблюдения внедряются для мониторинга территорий и инженерных систем. В ритейле их используют для предотвращения хищений и контроля кассовых операций. В транспорте и логистике с помощью таких систем отслеживают грузопотоки и управляют складскими комплексами.

В целом вложения нижегородского бизнеса в интернет вещей (IoT) в 2025 году составили 16%. В ЖКХ на 17% вырос общий объем внедрения датчиков дистанционного учета ресурсов, автоматизированных систем управления подъездами и парковочными зонами. IT-сектор стал на 17% чаще использовать IoT-решения для мониторинга серверных помещений, контроля климатических параметров и обеспечения отказоустойчивости критически важных систем. В промышленности на 11,7% чаще стали использоваться датчики для отслеживания вибрации станков, энергопотребления и параметров оборудования.

«Нижегородский бизнес демонстрирует рост инвестиций именно в технологии, обеспечивающие прозрачность контроля и защиту активов. Особенно интересно, что спрос формируется не только в крупном промышленном сегменте, но и среди предприятий в сфере логистики, ритейла и услуг»,— отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Андрей Репин