Ставрополье завершило первый этап реконструкции Обильненского водовода

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своих соцсетях о завершении первого этапа капитального ремонта Обильненского группового водопровода в Георгиевском округе. Работы обеспечили стабильное водоснабжение 29 тыс. жителей станиц Александрийская и Подгорная, сел Обильное и Новозаведенное.

Водовод построили в середине 1980-х годов, и за десятилетия он сильно износился. Старые асбестоцементные трубы давали свыше 30 аварий ежегодно и не справлялись с нагрузкой в пиковые периоды. Ремонт стартовал в 2025 году в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты ГУП «Ставрополькрайводоканал» обновили более 10 км магистрали. Они заменили изношенные участки на полиэтиленовые трубы со сроком службы не менее 50 лет. Новые материалы устойчивы к коррозии и гидроударам, что снизит аварийность и повысит надежность системы.

Общая протяженность работ по проекту достигает 21 км, стоимость — около 270 млн руб. из краевого и федерального бюджетов. Второй этап на 2026 год предусматривает замену еще 12 км труб, что обновит 90% водовода. После этого подача воды выйдет на нормативные параметры по давлению и качеству.

Владимир Владимиров отметил, что край продолжит модернизацию инфраструктуры. В 2026 году власти капитально отремонтируют еще три ключевых водовода и построят девять новых объектов. Эти меры улучшат водоснабжение для более 300 тыс. жителей.

Ставрополье демонстрирует высокие темпы обновления коммунальных сетей. В 2025 году регион ввел в эксплуатацию 207,3 км сетей по госпрограммам и занял пятое место в России по этому показателю. В Георгиевском, Новоалександровском и Туркменском округах отремонтировали 15,3 км водопроводов, включая первый этап Обильненского водовода.

Стабильное водоснабжение поддержит сельхозпроизводителей и перерабатывающие предприятия Георгиевского округа. Надежный доступ к воде критичен в период поливных работ и переработки урожая, что укрепит инвестиционный климат востока Ставрополья. Жители уже фиксируют меньше перебоев на отремонтированных участках.

