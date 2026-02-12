Рейсы в Калининград и из него задерживаются из-за плохой погоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями задерживаются рейсы на прилет в калининградский аэропорт Храброво и вылет из него. Речь идет, в том числе, о самолетах, следующих из Иваново, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Киров, Москву и Санкт-Петербург, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

На момент публикации, по данным онлайн-табло авиагавани, на вылет задержаны восемь и отменены два рейса. На прилет задержаны 14 и также отменены два рейса.

В аэропорту в круглосуточном режиме работает мобильная приемная надзорного ведомства. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Артемий Чулков