Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня отдан в аренду в «Урал»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня будет выступать за екатеринбургский «Урал» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Уроженец Кривого Рога ранее имел гражданство Украины и стал гражданином России в 2024 году. Футболист выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. За это время он провел 66 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.

Дмитрий Иванисеня сыграл один матч за сборную Украины.

Андрей Сазонов