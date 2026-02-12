Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня отдан в аренду в «Урал»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня будет выступать за екатеринбургский «Урал» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уроженец Кривого Рога ранее имел гражданство Украины и стал гражданином России в 2024 году. Футболист выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. За это время он провел 66 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.

Дмитрий Иванисеня сыграл один матч за сборную Украины.

Андрей Сазонов