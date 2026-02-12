Инвестиции в лояльность

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как провести время с пользой для души и тела 14 февраля — как счастливым парам, так и тем, кто пока находится в нейтральном статусе.

Празднование Дня всех влюбленных в Москве давно вышло за рамки цветочного ритейла и ресторанного бронирования, став важным маркером для рынка бьюти-услуг. В центре внимания — оптимизация времени (параллельный сервис), расширение целевой аудитории за счет формата self-love и интеграция социально значимых инициатив.

Центры здоровья и красоты «Белый сад»

В центрах «Белый сад» к праздничной дате подошли с точки зрения рационального тайм-менеджмента. Поскольку в этом году 14 февраля выпадает на субботу, здесь сохранили традиционную политику: при посещении вдвоем действует скидка 20% на большинство услуг. Основной акцент сделан на параллельном обслуживании. Пока один гость выбирает глубокий тайский массаж, второй может пройти курс прессотерапии или флоатинга. Финальный этап — воссоединение в VIP-кабинете для совместных процедур (укладки, маникюр) и завершение визита в кафе при салоне на Зубовском. Это модель «тихого люкса», где роскошь измеряется приватностью.

Спа-центр «Сандуны Восток»

Старейший банный бренд города через свой спа-центр предлагает наиболее системный подход. Специальные «Ритуалы особого дня» (доступны с 6 по 15 февраля) сегментированы по потребностям. Для пар — неспешный отдых в хаммаме с последующим массажем от Ligne St Barth. Интересен и осознанный уход от стереотипов: в меню выделены программы для тех, кто выбирает День святого Валентина как день для личной перезагрузки. Женский ритуал сфокусирован на эстетическом восстановлении, мужской — на снятии напряжения без избыточного праздничного антуража.

Салоны красоты Keep Looking

Keep Looking в этом сезоне делает ставку на «фирменный взгляд» и комбинированные методики. Для подготовки к вечернему выходу предлагается комбо: сложная техника наращивания ресниц (верхнее и нижнее веки) и парикмахерский уход на итальянских составах Esla. Для тех, кто ищет долгосрочный результат, предусмотрены аппаратные протоколы, например синергия мануального массажа и фотоомоложения BBL SkinTyte. Дополнительным стимулом служат небольшие подарки, сопровождающие любые косметологические визиты в течение всего февраля.

Студии Ma and Mi

Ma and Mi особенно подойдет тем, кто ценит скорость и качество исполнения. В контексте праздника проект предлагает формат «бьюти-дня» для двоих: это могут быть не только пары, но и подруги или члены семьи, например мама и дочка. Основной упор сделан на услуги в четыре руки — одновременный маникюр и педикюр, которые всегда можно дополнить уходом за бровями или ламинированием ресниц. Совместно с фондом «Антон тут рядом» студии участвуют в акции «Прикоснуться словами»: гости получат валентинки, созданные художниками с аутизмом.

Студии эстетической красоты Tekstura

Проект Tekstura выступает антиподом суетливого мегаполиса, предлагая глубокое погружение в релаксацию. В меню есть сценарии парных массажей в уединенной атмосфере: приглушенный свет, ароматерапия и теплые, расслабляющие прикосновения. Флагманским предложением станет спа-ритуал «Антистресс» с расслабляющей аромаванной от бренда Comfort Zone. Использование амарантового масла и эфирных смесей направлено на восстановление кожи и снятие эмоционального выгорания. Как и в Ma and Mi, здесь можно поддержать студентов фонда «Антон тут рядом», выбрав одну из авторских открыток. И конечно, универсальным решением для подарка остаются сертификаты, которые окончательно перешли в цифровой формат, позволяя совершить покупку в один клик.

