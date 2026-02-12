Экс-руководителя «Ульяновскоблстройзаказчика» обвинили в получении взятки

В Ульяновске бывший руководитель федерального казенного учреждения обвиняется в коррупционном преступлении, сообщило в четверг Следственное управление СКР по Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что следователем второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР на основании оперативно-розыскных материалов УЭБиПК регионального УМВД возбуждено уголовное дело по сообщению о получении бывшим руководителем одного из областных государственных казенных учреждений взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

По информации СУ СКР, предварительно установлено, что в 2023 году обвиняемый, являясь директором ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», «получил незаконное денежное вознаграждение в размере более 200 тыс. руб. от представителя коммерческой структуры за общее покровительство, а также протекцию в получении и авансировании контракта на строительство здания государственного учреждения в Новоспасском районе Ульяновской области».

В четверг следователь обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Речь идет об Алексее Скоробогатове, который возглавлял ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» с января 2023 года по февраль 2025 года, после чего уже в марте был назначен директором ульяновского МБУ «Дорремстрой». В Ульяновск он прибыл в конце 2022 года из Москвы.

По данным источников «Ъ-Волга», в уголовном деле говорится об оказываемом обвиняемым покровительстве подрядчика, который вел строительство школы в райцентре Новоспасское. Контракт, стоимостью в 1,45 млрд руб. был заключен в апреле 2023 года с московской компанией «Бизнес плюс свет» как единственным участником. Заказчиком выступал «Ульяновскоблстройзаказчик». Сдать школу следовало в декабре 2024 года. Подрядчику был сначала выплачен аванс 435 млн руб., а затем допсоглашением был увеличен до 711 млн руб. Так и не выполнив свои обязательства по строительству, компания аванс так и не вернула. В конце 2024 года в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сергей Титов, Ульяновск