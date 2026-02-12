В Татарстане к 2028 году планируют открыть завод по глубокой переработке зерна. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова.

В Татарстане к 2028 году планируют запустить завод по глубокой переработке зерна

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем инвестиций в проект оценивается в 83,5 млрд руб., реализацией займется компания «Татнефть».

Отмечается, что для работы будущего предприятия потребуется зерно высокого качества. Потенциал региона позволяет производить свыше 1 млн тонн пшеницы III класса, что может обеспечить хозяйствам дополнительную выручку порядка 2 млрд руб.

В 2025 году в республике собрали более 4,6 млн тонн зерна, тогда как годом ранее урожай составлял 3,9 млн тонн. При этом лишь 10% объема соответствовало пшенице III класса.

