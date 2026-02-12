Экс-мэр Перми увеличил долю в компании по продаже тортов

Аркадий Каменев стал владельцем 47,5% долей в ООО «Кондитерская Карамель». По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее ему принадлежало 30% долей в обществе. Партнер господина Каменева Иван Овчинников контролирует еще 52,5%. Согласно данным сайта компании, «Кондитерская Карамель» занимается продажей тортов, пирожных и выпечки в 30 магазинах на территории Перми. Выручка компании в 2024 году составила 4,136 млн руб., чистая прибыль — 339 тыс. руб.

Аркадий Каменев занимал должность мэра Перми с 2000 по 2005 год. Сейчас господину Каменеву принадлежат доли еще в четырех компаниях, работающих в разных отраслях экономики. Самая крупная, «Упакс-Юнити», занимается производством пластиковой посуды и других изделий из этого материала. Ее чистая прибыль в 2024 году составила 856,8 млн руб.

Сам господин Каменев пояснил «Ъ-Прикамье», что увеличил долю в ООО «Кондитерская карамель» с целью дальнейшего расширения бизнеса. В частности, они с партнером намерены увеличить количество магазинов.