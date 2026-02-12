Открытый бассейн на Большой Пороховской отремонтируют за 29,7 млн рублей

В Петербурге объявили конкурс по выбору подрядчика для ремонта и перепланировки здания открытого бассейна на Большой Пороховской улице. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Начальная цена контракта составляет 29,7 млн рублей, заявки принимаются до 19 февраля. Проект предполагает переустройство всех помещений — от санитарных узлов до входной зоны с гардеробной и зоной ожидания — с целью адаптации объекта для маломобильных групп населения. Завершить работы необходимо в 2026 году.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в середине августа 2025 года АО «Баня №72» (подведомственное комитету имущественных отношений) разместило закупку на ремонт банного комплекса на Малой Карпатской улице, 6. Стоимость работ оценивалась в 45 млн рублей, однако конкурс приостановили после жалобы на чрезмерно сжатые сроки исполнения.

