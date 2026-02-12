Безработных британцев позовут служить в ВС страны

Безработным молодым британцам предложат пойти служить в ВС Великобритании. Как сообщает Financial Times (FT), такой вариант «трудоустройства» стал доступен в результате партнерства между Министерством обороны и Министерством труда и пенсий Великобритании.

По словам представительницы Министерства обороны в британском парламенте Луизы Сандхер-Джонс, новая программа даст «навыки, цели и возможности» людям, «которые никогда не задумывались о военной службе». Центры занятости смогут «активно рекламировать» военную службу молодым людям, приходящим туда за пособием по безработице.

Аналогичные предложения будут делать и профессионалам, оставшимся без работы из-за массовых сокращений. Министерства обороны и труда рассчитывают привлечь таким образом «десятки тысяч» молодых людей. По их мнению, это поможет справиться с затянувшимся кризисом набора военнослужащих и модернизации вооруженных сил в условиях растущих внешних угроз. В период с 2022 по 2025 год личный состав ВС и количество резервистов сократились на 8%.

Алена Миклашевская