В Дагестане 61 млн рублей на выплаты участникам афганской кампании
В Дагестане около 61 млн руб. направят на выплаты ветеранам афганских событий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства из резервного фонда на осуществление единовременной выплаты предназначены ветеранам боевых действий в Афганистане, вдовам и родителям погибших военнослужащих. По всем категориям получателей выплаты получат более 3 тыс. человек.
Размер единовременной выплаты составит 20 тыс. руб.