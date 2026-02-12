Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане 61 млн рублей на выплаты участникам афганской кампании

В Дагестане около 61 млн руб. направят на выплаты ветеранам афганских событий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства из резервного фонда на осуществление единовременной выплаты предназначены ветеранам боевых действий в Афганистане, вдовам и родителям погибших военнослужащих. По всем категориям получателей выплаты получат более 3 тыс. человек.

Размер единовременной выплаты составит 20 тыс. руб.

Константин Соловьев

