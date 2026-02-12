«Лидеры ЕС встретятся, чтобы противостоять давлению России, Китая и Трампа»

Сегодня в Бельгии состоится неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, главными темами которого станут экономика, таможенная политика и развитие бизнеса. Международные обозреватели отмечают, что в ходе консультаций лидерам придется решать очень сложные вопросы о повышении конкурентоспособности ЕС в условиях растущего давления со стороны США, Китая и России.

Кая Каллас, глава внешнеполитической службы Евросоюза

Фото: Murad Sezer / Reuters

RTE (Дублин, Ирландия) Премьер-министр Ирландии и лидеры ЕС примут участие в саммите по единому рынку Неформальный саммит ЕС под Брюсселем будет посвящен проблемам европейской конкурентоспособности в условиях все более сложной геополитической обстановки. Лидеры сосредоточатся на том, как устранить препятствия на пути к единому рынку для стимулирования инноваций и как расширить масштабы деятельности европейских компаний, чтобы они могли конкурировать на мировом рынке. Однако сохраняются острые разногласия о том, следует ли ЕС защищать свои стратегические отрасли, или больше заимствовать для стимулирования инвестиций. Несмотря на лидирующие показатели в фармацевтической и производственной отраслях, ЕС отстает от Китая и США в вопросах инноваций и масштабирования новых компаний.

Politico (Брюссель, Бельгия) Крепость Европа? Лидеры ЕС (снова) отправляются в замок для проведения важных переговоров Когда дела принимают крутой оборот, лидеры ЕС поднимают разводной мост и запираются за укрепленными стенами. От вторжения России на Украину до «Брексита» и 11 сентября — ключевые моменты, требующие от ЕС решительных действий, вызывают обычно одинаковую реакцию: давайте отправимся в замок! Эта неделя не исключение. Когда дебаты о будущем ЕС в неопределенном мире обостряются, лидеры соберутся в четверг в Альден-Бизене во Фландрии — очаровательный фон для очень серьезных переговоров. Альден-Бизен — один из крупнейших замков между реками Луарой и Рейном. У него даже есть ров, чтобы не пускать посторонних (и, по-видимому, Дональда Трампа).

Tagesspiegel (Берлин, Германия) Саммит ЕС для спасения европейской экономики: Мерц хочет меньше бюрократии, Макрон — больше долга В центре внимания встречи в Бельгии находится конкурентоспособность ЕС — а значит, ключевой пункт разногласий между Берлином и Парижем. В эти дни так много требуют, предупреждают и критикуют. Влиятельные лоббистские группы из всех отраслей адресуют свои послания в идиллический замок Альден-Бизен в Бельгии. Там в четверг встретятся главы государств и правительств ЕС, которые хотят принять важные меры для экономического восстановления Европы. Все чувствуют: ставки очень высоки. Потому что в последнее время Европа находится под сильным давлением со стороны своего былого союзника США — в споре о пошлинах и гренландском вопросе. Наблюдается высокая готовность глав государств и правительств к тому, чтобы наконец повысить конкурентоспособность Европы.

The Washington Post (Вашингтон, США) Лидеры ЕС встречаются, чтобы противостоять давлению России, Китая и Трампа Блок из 27 государств сталкивается с неприятием со стороны президента США Дональда Трампа, жесткими экономическими мерами со стороны Китая и гибридными угрозами со стороны России. Все это вызовы, побуждающие Европу переосмыслить свой подход к дипломатии и торговле. Как показывают официальные опросы, проведенные Eurobarometer, граждане стран блока жаждут более сильного ЕС и более сплоченного, сильного и смелого руководства в условиях военных угроз, экономического давления и климатической нестабильности. «Сейчас самое подходящее время для европейских лидеров, национальных политических лидеров, чтобы реализовать этот запрос европейских граждан на более активные действия Европы»,— заявил Альберто Алеманно, профессор права ЕС в Высшей коммерческой школе Парижа.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Алена Миклашевская