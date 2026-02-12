Повышение платы за отопление после перерасчета коснется 10% нижегородцев

В Нижегородской области провели ежегодную корректировку платы за отопление по итогам прошлой зимы. 10% жителей региона получат квитанции с увеличением платы, 90% — с уменьшением, сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области 12 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сумма возврата в зависимости от района области составит в среднем 4 тыс. руб. за квартиру площадью 60 кв. м. Средняя сумма перерасчета «в плюс» — 2,5 тыс. руб.

В ГЖИ напомнили, что в течение календарного года нижегородцы платят за отопление постоянную сумму, и в первом квартале следующего года происходит корректировка. Зима 2025 года была теплой, поэтому оплаченный жителями среднемесячный объем был выше, чем фактическое потребление, рассказал руководитель региональной ГЖИ Игорь Сербул.

Если жителю пришел большой перерасчет «в плюс», он имеет право обратиться за рассрочкой.

Галина Шамберина