Зарубежные СМИ: Какими могут быть следующие шаги по мирному урегулированию на Украине?

Закончить украинский конфликт к лету возможно, но лишь при давлении США на Россию. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он опроверг информацию СМИ, что 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине, якобы объявит о проведении президентских выборов. Зеленский также отметил, что выход Вашингтона из процесса урегулирования маловероятен. Важное условие для Киева — конкретная дата вступления в ЕС. По словам украинского лидера, если в тексте мирного соглашения не будут установлены четкие сроки, Россия руками европейских союзников заблокирует весь процесс. По информации западных СМИ, Брюссель может предоставить Киеву частичное членство в ЕС уже в ближайшие годы. А полноценно приступить к работе в объединении Украина сможет в 2027-м. При благоприятном сценарии. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выборы на Украине возможны только после прекращения огня и получения гарантий безопасности, приводит слова Владимира Зеленского The Guardian. Таким образом, слухи об уже готовящемся голосовании на фоне давления США не подтвердились, заключает издание. Киев допускает завершение боевых действий к лету, если Москва пойдет на соглашение, однако для этого Вашингтон должен занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю. Пока, по словам Зеленского, Россия не подтвердила свое участие в следующем раунде трехсторонних мирных переговоров в Майами, а вот Украина готова присутствовать.

По данным Bloomberg, новый саммит может пройти уже на следующей неделе, а его ключевой темой станет территориальный вопрос. Например, более подробно могут обсудить идею создания свободной экономической зоны в Донбассе. Однако, по словам Зеленского, «ни одна из сторон не горит желанием» реализовывать эту модель. Киев не хочет отдавать под контроль весь регион и настаивает на заморозке границ по действующей линии фронта. Агентство также подчеркивает, что промежуточные выборы в парламент США в ноябре заставляют администрацию Трампа торопиться с заключением соглашения по Украине. Белый дом хочет завершить переговоры к июню. При этом принятие любого подобного документа со стороны Киева потребует голосования в парламенте, либо референдума, напоминает Bloomberg. Тем временем, на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах стороны согласились, что прекращение огня должен контролировать Вашингтон. Однако детали работы такого мониторинга требуют обсуждения на более высоком уровне.

Владимир Зеленский 11 февраля опроверг информацию Financial Times о том, что выборы в стране могут быть объявлены уже 24 февраля. Такая дата —«абсолютно глупая идея», поскольку символически это годовщина вторжения, приводит слова украинского лидера газета «Новое время». Впрочем, по версии издания, вопрос выборов действительно все активнее поднимается американской стороной, однако для Киева здесь принципиальны гарантии безопасности и прекращение огня. Украинское издание «Новое время» напоминает, что рабочие группы Верховной рады уже разрабатывают необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить техническую готовность к проведению голосования. Однако чиновники настаивают, что любое решение будет зависеть не от конкретных дат, а условия безопасности.