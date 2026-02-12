Руслан Насретдинов покинул пост главы башкирского исполкома «Единой России»

39-летний заместитель секретаря башкирского отделения «Единой России» Руслан Насретдинов покидает пост руководителя регионального исполнительного комитета партии. В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором подвел итоги четырехлетней работы на посту.

Господин Насретдинов поблагодарил главу республики Радия Хабирова, секретарей местных отделений ЕР и исполнительных секретарей, а также рядовых членов партии. Кроме того, партийный функционер отметил достижения «Единой России» за последние годы.

«Впереди — новые задачи, новые планы. Но полученный здесь опыт станет для меня крепкой опорой в дальнейшей работе. Продолжаем делать общее дело на благо жителей нашей республики. Эту задачу с нас никто не снимал»,— резюмировал Руслан Насредтинов.

В реготделении «Единой России» решение руководителя исполкома не комментировали, о его преемнике не сообщали.

Господин Насретдинов начинал карьеру как железнодорожник-электромонтер, с 2013 года занимал различные должности в «Единой России». С 2014-го по 2018 год, а также с 2021-го по 2022 год работал в администрации главы Башкирии — сначала отвечал за взаимодействие с территориями и муниципалитетами, затем курировал институты гражданского общества. Некоторое время был заместителем главы Октябрьского района Уфы. В марте 2022 года возглавил исполнительный комитет реготделения ЕР.

Идэль Гумеров