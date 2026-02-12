«Каждый рассчитывал на скорый уход конкурентов»

Глобальное потребление газетной бумаги сократилось в разы в последние годы, но на планах российских предприятий это почти не отразилось. О том, на что рассчитывали участники рынка, и перспективах развития кризиса «Ъ» рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.

Фото: Пресс-служба Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов

Фото: Пресс-служба Лиги переработчиков макулатуры

— Когда началось падение спроса на газетную бумагу?

— Пик спроса на газетную бумагу пришелся на начало XXI века. Но после появления электронных гаджетов началось падение.

Если в начале 2000-х потребление составляло 40 млн тонн, то к началу пандемии COVID-19 оно сократилось вдвое и за последующие пять лет упало до 10 млн тонн.

Это сопровождалось закрытием как газет и типографий, так и бумагоделательных производств. Но такое катастрофическое падение рынка практически не затронуло долгосрочные стратегии российских комбинатов. Наоборот, они даже начали проводить модернизацию машин и наращивать объемы выпуска, планируя остаться в газетном бизнесе.

— Компании рассчитывали на восстановление спроса?

— Меня тоже удивлял такой оптимизм. Но потом я случайно наткнулся на прогноз одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний, в котором говорилось, что падение рынка газетной бумаги вследствие экономического кризиса 2008–2009 годов является временным и после него произойдет отскок к прежней динамике. Особенно радужными были прогнозы по материковому Китаю, который начал активно выводить из строя устаревшие буммашины, создавая дефицит газетной бумаги.

Необходимо отметить, что Китай исторически был самодостаточен, до 2017 года доля импорта газетной бумаги не превышала 3%, а в 2017-м она выросла до 12%. Видимо, таким прогнозам хотелось верить.

К тому же каждая из трех крупнейших компаний в отрасли — Кондопожский ЦБК, АО «Волга» и «Соликамскбумпром» —рассчитывала на скорый уход конкурентов с рынка. Тем более для этого были предпосылки — Сыктывкарский ЛПК начал специализироваться на офсетной и офисной бумагах, производстве тарного картона; в отношении Кондопожского ЦБК в 2013 году была начата процедура банкротства; «Волга» после затяжной войны с энергетиками в 2016 году подала заявление о собственном банкротстве.

Кроме того, более низкая себестоимость производства газетной бумаги в России относительно конкурентов из Северной Америки и Европы позволяла рассчитывать на вытеснение их с большинства экспортных рынков. Чтобы еще улучшить свое положение, российские «газетчики» начали трансформацию производств, пытаясь снизить себестоимость. Но пандемия и последовавший политический и логистический кризис резко изменили ситуацию, вызвав необходимость развития новых продуктов и каналов сбыта.

— Речь идет о Китае?

— Китайский рынок был знаком с российской продукцией, но объемы экспорта туда были невелики. Однако пандемия дала скачок развитию дистанционной торговли, и особенно это сказалось на экономике Китая. С целью облегчения упаковки на фоне дефицита волокна китайские производители стали использовать более легкие тарные картоны, и хорошо зарекомендовали себя пятислойные конструкции с легким промежуточным плоским слоем (интерлайнером). Так как их не может выпустить ни один производитель тарных картонов, эти заказы были отданы производителям газетных бумаг. Тем не менее, когда на китайском рынке восстановился баланс волокна, интерес к данному продукту в Китае начал снижаться.

— Насколько высока конкуренция на китайском рынке?

— Конкуренция там сильно обостряется, и рынок меняется. Если до 2024 года тендеры на закупку бумаги типографиями четко разделялись между иностранными поставщиками и китайскими производителями, то сейчас импортная продукция торгуется отдельно, однако национальные поставщики теперь допущены к этим тендерам вместе с зарубежными продавцами. При этом цены на импортных сессиях традиционно ниже, чем на национальных, что исходно ставит иностранных поставщиков в менее выгодную позицию.

— Есть и другой крупный рынок — Индия…

— Да, конечно, Индия — крупнейший импортер газетной бумаги в мире, доля которого составляет 13%.

Импорт газетной бумаги для Индии остается необходимостью. Для сохранения низких цен на газеты требуется использование более низких граммажей (плотности бумаги.— “Ъ”).

Индийская ЦБП не может производить бумаги ниже 45 г на 1 кв. м, подходящие для современных высокоскоростных печатных станков. Более 83% импорта — это бумаги 40–42,5 г на 1 кв. м, которые производятся в России или Канаде. Но Индия тоже быстро движется к исчерпанию интереса к бумажному носителю.

— Какие есть варианты модернизации российских производств?

— Честно говоря, особо никаких. Мощности российского производства газетной бумаги должны ограничиваться возможностью сбыта, то есть не превышать 300–400 тыс. тонн в год, следовательно, около 1 млн тонн мощностей должно быть выведено из строя. Можно удержаться какое-то время на плаву, снижая себестоимость за счет замены исходного сырья, отказавшись от прочной, но дорогой целлюлозы и производя газетную бумагу из улучшенной древесной массы. Большинство производителей по всему миру производят газетную бумагу из макулатуры, получая за это от государства экологический сбор.

В России большие запасы макулатуры, а мы переводим на производство умирающего продукта, не требующего особых прочностных характеристик, дорогое первичное хвойное волокно, востребованное во всем мире.

Перестройка всего бумажного производства под новый продукт потребует огромных капиталовложений, которых нет ни у одного из рассматриваемых здесь комбинатов. Но если все менять, то тут должен быть единый подход. Например, можно полностью остановить бумагоделательные машины, сохранив варку целлюлозы из хвойной и лиственной древесины, спрос на которую постоянно растет. Можно перерабатывать целлюлозу в вискозное волокно, крайне востребованное текстильной промышленностью, особенно учитывая отсутствие хлопка на территории России.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко