Суд приостановил деятельность организатора питания в пермском детском саду, где отравились дети

Орджоникидзевский районный суд признал виновным ООО «Май-М» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Компания оказывала услуги общественного питания в детском саду №394. Об этом сообщает пресс-служба суда. Вчера стало известно, что семь воспитанников дошкольного учреждения были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Май-М» по оказанию услуг общественного питания в детском саду сроком на 30 суток.

11 февраля по факту отравления детей в детском саду №394 было возбуждено уголовное дело. Установление обстоятельств и причин происшествия контролирует районная прокуратура.