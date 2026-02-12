Бюджет Уфы в 2025 году не потратил 2,7 млрд рублей утвержденных расходов

По состоянию на 1 января 2026 года доходы бюджета Уфы составили около 46,7 млрд руб., город недополучил около 441 млн руб. Расходы бюджета превысили 46,1 млрд руб., тогда как планировалось потратить более 48,8 млрд руб. Такие данные опубликовало финансовое управление мэрии.

Таким образом, вместо планировавшегося дефицита в более чем 1,7 млрд руб. образовался дефицит в размере 515,6 млн руб.

Собственные доходы бюджета Уфы превысили план на 1,9% и составили 26,7 млрд руб. Из них около 11,1 млрд руб. (на 2,3% больше плана) пришлось на поступления с налогов на физических лиц, 102,2 млн руб. — на акцизы, 7,5 млрд руб. — на сборы с граждан, использующих упрощенную систему налогообложения.

Имущественный налог принес городу более 2,4 млрд руб. (превышение над заложенным показателем — на 42,3 млн руб.), пользование муниципальным имуществом — 2,2 млрд руб. (в том числе 29,3 млн руб. — плата за парковку, 198,7 млн руб. — плата за договоры о комплексном развитии территории), приватизация муниципального имущества — около 1,4 млрд руб., госпошлина — 851,4 млн руб., муниципальные услуги — 124,2 млн руб.

Из республиканского бюджета Уфа получила около 20 млрд руб.

Идэль Гумеров