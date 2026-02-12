В Башкирии за месяц количество выданных кредиток сократилось на 28%

В январе этого года в Башкирии выдали 28,5 тыс. кредитных карт, следует из данных кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 28% меньше, чем в декабре 2025 года, когда выдали 39,6 тыс. карт.

Больше всего кредитных карт в регионах России в январе текущего года выдали в Москве (72,1 тыс. единиц), Московской области (59,4 тыс.), Краснодарском крае (47,2 тыс.), Санкт-Петербурге (41,3 тыс.) и Свердловской области (30,5 тыс.).

Наиболее заметно сократилось число выданных кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в Ставропольском (-28,2%) и Пермском (-28,1%) краях, Башкирии (-28%), Тульской области (-27,8%) и Санкт-Петербурге (-27,7%). В Москве выдача новых кредитных карт за месяц сократилась на 25%.

Всего в стране в январе выдали 0,94 млн. кредитных карт, что на 26,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2025 года — 1,27 млн. ед.)., а в сравнении с январем 2025 года — на 13,1% (было 1,08 млн). При этом в сравнении с предыдущим месяцем объем лимитов по выданным кредиткам сократился на 27,4% (в декабре 2025 года — 127,3 млрд руб.).

Майя Иванова