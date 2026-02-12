К компании, строившей СИЗО в Казани, подали иск на 1 млрд рублей

В Арбитражный суд Татарстана поступил иск на сумму 1 млрд руб. к ООО «Евростройхолдинг+», которое занималось строительством СИЗО на тысячу мест в Авиастроительном районе Казани. Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИЗО на тысячу мест в Казани

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана СИЗО на тысячу мест в Казани

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Заявление о взыскании 990,7 млн руб. задолженности и 51 млн руб. пени поступило от ООО «Арми групп» в суд 2 февраля. В качестве третьих лиц по делу привлечены УФСИН по РТ, временный управляющий Алмаз Авзалов и ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Суд удовлетворил ходатайство истца об отсрочке уплаты госпошлины — до рассмотрения дела по существу, но не более чем на год. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта 2026 года.

По состоянию на 6 февраля 2026 года ООО «Арми групп» находится в процедуре банкротства. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых объектов.

ООО «Евростройхолдинг+» ранее выступало подрядчиком по строительству следственного изолятора на 1 тыс. мест, нового театра имени Галиаскара Камала, IT-парка на Спартаковской, перинатального центра при ГКБ № 7, очистных сооружений и реконструкции ЦУМа.

Анна Кайдалова