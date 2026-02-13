Индексы на выпуск

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 2025 года увеличились на 7,7%, сообщает Удмуртстат. Наибольший рост произошел в отраслях, связанных с производством электронных изделий, транспортных средств, пластмассовых и металлических изделий. При этом большинство отраслей показывают снижение объемов выпуска товаров. Эксперты отмечают, что по-прежнему растут направления, связанные с ОПК, а главными сдерживающими факторами остаются недоступность кредитных средств и сдержанный потребительский спрос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным Удмуртстата, промышленность Удмуртии продемонстрировала рост объемов производства на 7,7% по итогам 2025 года. Это немного ниже, чем в 2024 году, тогда он составлял 10,9%.

По группе обрабатывающих производств рост в 2025 году достиг 15,4%. Наибольшее увеличение объемов произошло в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,8 раза, прочих транспортных средств и оборудования (сюда не входят автомобили), резиновых и пластмассовых изделий — в 1,2 раза, готовых металлических изделий — на 11%. Рост также отмечался в металлургии, производстве лекарств и пищевых продуктов.

При этом в большинстве отраслей наблюдается снижение объемов выпуска продукции. Наибольший спад зафиксирован в производстве электрооборудования, бумаги и бумажных изделий, текстильных изделий — в 1,5 раза, химических веществ и полиграфии — в 1,4 раза. В пределах 10-20% сократились производство одежды и деревообработка, на 8,5% упали объемы выпуска автотранспорта, на 6,2% — мебели. В добывающем секторе отмечено падение на 3,9%.

Для сравнения, в целом по России объемы производства в 2025 году увеличились на 1,3%. Удмуртия по этому показателю заняла второе место среди регионов ПФО. Выше только Татарстан с ростом на 9,9%.

Глава минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев отметил, что промышленность республики развивается хорошо по сравнению с соседними регионами и в целом по России. «Мы успешно реализовали планы по докапитализации фонда развития промышленности. Заявлены и находятся в процессе аккредитации промышленные парки. Привлечены финансовые средства в национальные проекты, такие как повышение производительности труда и развитие беспилотных авиационных систем. Количество работающих в промышленности достигло 157 тыс. человек, что на несколько тысяч больше, чем в предыдущем году. Промышленность растет не только в оборонном, но и в гражданском секторе»,— прокомментировал министр для «Ъ-Удмуртия» цифры статистики.

При этом среди основных сдерживающих факторов он назвал доступность кредитных средств в условиях высоких процентных ставок и ограниченность платежеспособного спроса.

«Некоторые отрасли зависят от смежных сфер, таких как строительство и легкая промышленность, где идет снижение объемов Здесь нужно выстраивать координацию действий всех органов власти для наведения порядка на рынке, введения маркировки продукции и регулирования импорта»,— отметил министр.

Республиканские власти, в свою очередь, намерены дальше оказывать предприятиям меры поддержки, в частности через распределение субсидий фонда развития промышленности на компенсацию затрат на приобретение и лизинг оборудования, подключение к сетям. Кроме того, акцент ставится на дальнейшее развитие рынка газомоторного топлива, поскольку такой подход поможет компаниям сэкономить ресурсы и улучшить логистику.

Доктор экономических наук, профессор Раиль Галиахметов отмечает, что показатели индекса промышленного производства демонстрируют устойчивость ключевых для региона отраслей. Во многом в плюсе именно направления, связанные с обеспечением выполнения гособоронзаказа. «В целом сейчас сложно в нефтяной и строительной индустриях. Но главное, что в среднем по республике темпы всегда выше, чем по России. У нас очень хорошая структура экономики. Это значит, что даже при спаде в одной отрасли в другой будет высокий прирост»,— говорит эксперт.

Динамика производства в различных отраслях промышленности Удмуртии в 2025 году определялась не только особенностями их технологических циклов (например, частотой и сроками проведения ремонтов), но ситуацией на конкретных рынках, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. Например, сокращение объемов в добывающей отрасли может быть связано с уменьшением извлечения нефти и падением заказов на нерудные полезные ископаемые со стороны строительного комплекса. «В 2026 году на промышленность региона будет влиять повышение налогового бремени, высокий уровень ключевой ставки, динамика импорта, санкционные ограничения и другое. И вполне возможно, что ее результаты в 2026 году останутся на уровне 2025 года»,— считает эксперт.

Михаил Красильников