По факту массового заболевания детей в школе Ульяновска возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по массовому заболеванию детей в ульяновской школе №62 и установленных обстоятельствах. Об этом в четверг сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении ведомства, «в соцмедиа сообщалось, что в одной из школ Ульяновска произошло распространение инфекционного заболевания», «за медицинской помощью с симптомами отравления обратились около 50 детей».

По данным ИЦ СКР, по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил следственное управление СКР по Ульяновской области в четверг возбудило уголовное дело (ч.1 ст. 236 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В СУ СКР подтвердили, что уголовное дело уже возбуждено.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», о массовом недомогании учащихся в школе №62 стало известно в среду. Всего, по неофициальным данным, с жалобами на недомогание и симптомами, схожими с пищевым отравлением, в поликлиники обращались 48 учеников школы.

Управление образования администрации Ульяновска сообщило, что по инциденту ведется проверка, совместно с управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по выявлению причин недомогания детей. Принято решение о временной приостановке учебного процесса, «в ближайшие дни будет проведена дезинфекция школьных помещений». В пищеблоке взяты пробы и смывы для проведения лабораторных анализов. Сейчас в администрации города и управлении Роспотребнадзора ждут их результатов для определения причин заболевания. Питание в школе обеспечивает ярославская компания ООО «Комбинат социального питания».

Андрей Васильев, Ульяновск