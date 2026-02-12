FT: Китай готовится проложить «Полярный Шелковый путь»

Китай активно готовится осваивать Арктический регион и уже представил прототип первого атомного «многоцелевого» ледокола. Но, как отмечает Financial Times (FT), хотя Китай и называет своими целями в регионе развитие торговли и проведение исследований, многие эксперты не сомневаются в том, что наряду с гражданскими у арктической программы Пекина есть и военные задачи.

Ведущий научно-исследовательский институт в области судостроения, морской техники и гидродинамики, известный как НИИ 702, входящий в структуру Китайской корпорации судостроительной промышленности (CSSC), представил в декабре прототип атомного ледокола. Судно, которое станет основой полярного флота КНР, способно разбивать ледяной покров толщиной до 2,5 м и, как заявляется, будет перевозить грузы и участвовать в программе полярного туризма. Между тем строительством нового ледокола занимается та же верфь CSSC, которая спустила в прошлом году на воду и третий китайский авианосец «Фуцзянь», оснащенный самыми передовыми военными технологиями.

Китай с 2018 года позиционирует себя как «околоарктическое государство» и в политике освоения Арктики обозначил планы создания «Полярного Шелкового пути». Ледоколы, как отмечает FT, важны для демонстрации присутствия и силы в полярных регионах. «Китай рассматривает Арктику как новый рубеж, имеющий решающее значение для его геополитической и геостратегической конкуренции с США и Западом в целом»,— говорит Хелена Легарда из Института исследований Китая (Mercator Institute for China Studies). По ее словам, «Пекин хочет расширить свое влияние, присутствие и доступ в Арктику», а этот регион представляет огромные возможности для военных операций, включая размещение АПЛ.

Алена Миклашевская