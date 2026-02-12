Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом дружбы

Президент РФ Владимир Путин указами от 11 и 6 февраля наградил госнаградами несколько жителей Нижегородской области. В том числе указом от 11 февраля заместитель губернатора Андрей Гнеушев за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Орденом дружбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тем же указом преподавателю нижегородской детской школы искусств №8 имени В.Ю. Виллуана Льву Хайтовичу и преподавателю центральной детской музыкальной школы имени А. Н. Скрябина Ирине Шоломицкой присвоены звания заслуженного работника культуры РФ.

Звание заслуженного учителя РФ присвоено преподавателю гимназии №13 в Нижнем Новгороде Светлане Скатовой.

Указом от 6 февраля директор по развитию нижегородского АО ПКО «Теплообменник» Александр Тятинькин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Токарь того же предприятия Андрей Лабутин и гендиректор АО «Заволжский завод гусеничных изделий» Михаил Жунин — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наладчику станков и манипуляторов «Теплообменника» Максиму Самарину присвоено звание заслуженного машиностроителя РФ.

За активную законотворческую деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель комитета заксобрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат заксобрания Максим Ребров.

Трактористу нижегородского ООО «Племзавод имени Ленина» Николаю Кириллову присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства.

Галина Шамберина