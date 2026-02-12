В Забайкалье могут ввести запрет на продажу бензина несовершеннолетним

Депутаты законодательного собрания Забайкалья на сессии 19 февраля рассмотрят законопроект о запрете на продажу бензина и других видов топлива несовершеннолетним. Как сообщили в пресс-службе парламента, инициатива получила одобрение профильного комитета по промышленной политике.

Законопроект разработан краевым министерством здравоохранения. Предполагается, что ограничение поможет сократить число ДТП с участием детей на транспортных средствах. По данным министерства, в регионе отмечается «тенденция к росту дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в том числе с летальным исходом». Инициатива предусматривает законодательное ограничение на продажу ГСМ детям до 16 лет.

В случае принятия закон вступит в силу в Забайкалье с 1 сентября 2026 года. К этому времени депутаты краевого парламента должны принять отдельную инициативу об административной ответственности за нарушение запрета, а также установить размер штрафов.

Аналогичные меры уже действуют в нескольких регионах России или готовятся ко вступлению в силу. В частности, запрет на продажу ГСМ введен в Татарстане, Волгоградской, Ярославской, Пензенской, Кемеровской областях, Приморском крае и других субъектах РФ. В Госдуме и правительстве России готовятся рассмотреть обращение Орловского областного совета народных депутатов об усилении мер по ограничению пользования мототранспортом лицами, не достигшими 16 лет.

Влад Никифоров, Иркутск