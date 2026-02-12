За Рыжего ответят

Наследники Бориса Рыжего обвиняют Театр на Таганке в краже авторских прав и хотят денег. Поводом для скандала стало отсутствие договора с правообладателями. В спектакле, который уже год идет в Театре на Таганке используются несколько стихотворений. В названии постановки «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» — строчка из предсмертной записки поэта, которого называли голосом поколения 1990-х. Родственники требуют выплатить 3,5 млн руб. за уже прошедшие спектакли и 12% от выручки с тех, которые еще пройдут. Тему продолжит Станислав Крючков.

Ближайшие родственники Рыжего посчитали, что их не только лишили законных отчислений, но и обманули. Во всяком случае, так они оценили слова руководства театра, прозвучавшие в начале недели: «связаться с ними пытались, но ответа не последовало». Это не совсем так. У “Ъ FM” есть подтверждения переговоров, которые начались в начале октября. Но спектакль к тому времени шел уже восемь месяцев.

В заявлении сестры поэта говорится, что никакого соглашения стороны не достигли, и меркантильные интересы роли в споре не играют. Особое внимание обращают на то, что спектакль «Рыжий» давно идет и на другой сцене, — мастерской Петра Фоменко. Но там возможность получить лицензию нашли, говорит адвокат семьи поэта Алиса Кукшинская: «Правообладателями в данном случае является мать и супруга. Театр на протяжении года ни с какими предложениями не обращался. Говорить о том, что они предпринимали какие-то действия, просто голословно».

Сомнений в том, что вдова и мать — наследники, нет, это подтверждено документами. Но с правами на стихи дело обстоит сложнее, обращает внимание эксперт по авторскому праву Павел Медведев: «Делаются запросы в авторское общество. Иногда они помогают, иногда требуется своего рода расследование. В случае с товарными знаками мы заглядываем в регистрацию, там указан правообладатель. В случае с объектами авторского права, выходили ли на связь, это будет вопрос уже непосредственно в самом судебном споре».

Театр настаивает, что постановка — самостоятельное произведение, написанное по заказу, а стихи занимают в спектакле около 10 минут. При этом к диалогу они открыты, уверяет директор Театра на Таганке Ирина Апексимова: «Мы создавали художественное произведение. Любой человек может написать пьесу о ком угодно. Действительно, там есть пять стихотворений и кусок прозы Бориса Рыжего. Касательно названия их претензии, что мы зарабатываем деньги на имени их родственника поэта, это не совсем правда. Спектакль называется "Рыжий. Я всех любил. Без дураков". Мы занимаемся популяризацией замечательного поэта. Мы готовы платить авторские вознаграждения, но в разумном объеме».

Выстраивать отношения с владельцами авторских прав — важный и обязательный навык, полагает театральный критик и ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «Если ты хочешь делать что-то хорошее в честь человека, правильнее наладить отношения с теми, кому принадлежат права. Вне диалога с наследниками делать это приятное и важное дело не получится. Люди, часто по неожиданному стечению обстоятельств, становятся наследниками поэта, который стремился быть услышанным».

«Поэзия — это высокая частота звучания, а драматургия — низкая»,— цитирует Рыжего его друг, театральный режиссер и драматург Николай Коляда. По его словам, во всей истории память — совсем не на первом месте: «Деньги — больше ничего. Поэзия Бориса Рыжего принадлежит миру и великой русской литературе. Я столько раз в своей жизни сталкивался с наследниками. Многие не знают даже, где находятся могилы их родственников. Отдайте уже во имя памяти о Борисе его стихи бесплатно. Почему родственники не обратились в любительские театры? Например, в Екатеринбурге есть такой фестиваль #РыжийФест. Только они денег не дадут, нет у них ничего».

Родственники Рыжего свои расчеты основывают на масштабе нарушений и судебной практике. А на Таганке случалось разное. И основатель театра Юрий Любимов после ухода требовал убрать поставленные им спектакли. И наследники Высоцкого в свое время включались в борьбу за его стихи. Но это борьба земная.

Станислав Крючков