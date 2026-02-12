Глава СКР запросил доклад по делу о непринятии мер к отлову бродячих собак в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о непринятии мер к отлову бродячих собак в Ясном. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным ведомства, к главе СКР поступило обращение по вопросу непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в Ясном. На протяжении длительного времени в населенном пункте обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на прохожих. В январе этого года стая собак набросилась на малолетнего и укусила его. Собак от ребенка отогнал очевидец. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, никакие меры реагирования не принимаются.

В СУ СК России по Оренбургской области расследуется уголовное дело.

Руфия Кутляева