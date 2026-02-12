Один дом пострадал от атаки БПЛА в Нижегородской области 12 февраля

Повреждение оконного остекления одного многоквартирного дома в Дзержинске зафиксировано после атаки украинских беспилотников 12 февраля. Информация о других повреждениях уточняется, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ночью была отражена атака девяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и серьезного ущерба нет. На местах падения обломков работают специалисты.

Галина Шамберина