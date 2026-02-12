В Удмуртии подозревают двух мужчин в похищении 1,3 млн рублей у участника СВО

Полицейские совместно со спецназом Росгвардии задержали двух мужчин 36 и 37 лет по подозрению в мошенничестве в отношении участника СВО из Ижевска (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

По данным следствия, задержанные обманули и злоупотребили доверием 44-летнего потерпевшего и похитили у него более 1,3 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают иные возможные преступные эпизоды фигурантами дела.

Владислав Галичанин